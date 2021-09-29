Настроили. Россиянам посоветовали добиваться скидок на жилье
Застройщики не спешат снижать цены на недвижимость в Подмосковье даже несмотря на то, что спрос на него снижается, однако будут вынуждены предлагать акции и скидки, заявила вице-президент корпорации риелторов «Мегаполис-Сервис» Олеся Рудакова.
«Потому что начали очень активно строиться в надежде на то, что ажиотажный спрос будет всегда, а в стране денег нет. И я рекомендую рассматривать разные предложения и ловить эти скидки», - объяснила она «Радио 1».
Объем построенного жилья сделает девелоперов более сговорчивыми, уверена Рудакова. Так что даже если акции сейчас нет, можно попытаться договориться о персональной скидке, советует эксперт.
В середине сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в ряде регионов цены на жилье стабилизируются, но снижения цен не произойдёт.
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