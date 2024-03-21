Направления развития строительной отрасли обсудят в Москве
В Москве 22 марта пройдет конференция, на которой будут обсуждаться различные направления развития строительной сферы. В ней примут участие представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, комплекса градостроительной политики и строительства Москвы и его подведомственных организаций, а также общественных и профессиональных объединений.
В рамках сессий планируется выступление главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, первого заместителя директора – главного архитектора, ГБУ «ГлавАПУ» Артема Дедкова, исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского и других.
В повестке обсуждения - итоги 2023 года, а также основные тенденции 2024 года и перспективы рынка недвижимости до 2030 года. Особое внимание будет уделено архитектурному облику современных городов и передовым подходам к планированию городских территорий.
Эксперты также расскажут о формировании новых точек роста и развития в Москве, о роли инфраструктурного и транспортного строительства в этом процессе, а также о притягательной силе столичных промзон для инвесторов. Отдельная тема будет посвящена цифровизации в строительстве.
Генеральным партнером конференции выступает ГБУ «ГлавАПУ», а стратегическим – АО «Мосинжпроект».
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