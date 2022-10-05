Началось проектирование пешеходного моста через Нагатинский Затон

Строительство пешеходного моста через Нагатинский затон в Южном административном округе российской столицы дошло до стадии проектно-изыскательских работ. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Постановление о строительстве ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, по словам Загрутдинова, завершены торгово-закупочные процедуры, в ходе которых выбрана подрядная организация. Проектированием займётся акционерное общество «Дороги и мосты».

«Новый пешеходный мост даст возможность жителям Нагатинской набережной, а также улиц Судостроительной, Якорной и Речников быстрее добираться до станции метро «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии», – отметил глава департамента.

Открытый конкурс в электронном формате на выполнение проектно-изыскательских работ и возведению данного объекта провело государственное казённое учреждение «Управление дорожно-мостового строительства». Оно входит в структуру Департамента строительства.

Мост протяжённостью 250 метров пройдёт через старое русло реки Москвы в районе улиц Корабельная и Коломенская. Исполнитель должен предусмотреть прокладку пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство площадок для связей с действующей сетью тротуаров.

