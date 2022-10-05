Началось проектирование пешеходного моста через Нагатинский Затон
Строительство пешеходного моста через Нагатинский затон в Южном административном округе российской столицы дошло до стадии проектно-изыскательских работ. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Постановление о строительстве ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, по словам Загрутдинова, завершены торгово-закупочные процедуры, в ходе которых выбрана подрядная организация. Проектированием займётся акционерное общество «Дороги и мосты».
«Новый пешеходный мост даст возможность жителям Нагатинской набережной, а также улиц Судостроительной, Якорной и Речников быстрее добираться до станции метро «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии», – отметил глава департамента.
Открытый конкурс в электронном формате на выполнение проектно-изыскательских работ и возведению данного объекта провело государственное казённое учреждение «Управление дорожно-мостового строительства». Оно входит в структуру Департамента строительства.
Мост протяжённостью 250 метров пройдёт через старое русло реки Москвы в районе улиц Корабельная и Коломенская. Исполнитель должен предусмотреть прокладку пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство площадок для связей с действующей сетью тротуаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Стремоусов рассказал о перегруппировке ВС России в Херсонской области
- Патрушев обвинил США в срыве попыток переговоров между Москвой и Киевом
- ПМЭФ-2023 пройдет 14–17 июня следующего года
- Экс-омбудсмен Украины рассказала Вовану и Лексусу про фейки об армии России
- Импорт наркотических и психотропных средств в РФ подскочил в 40 раз
- Патрушев: Запад хочет перенести военные действия на территорию России
- Собянин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных
- Австрия разрешила «Газпрому» возобновить транзит газа в Италию
- Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму
- Путин назначил врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru