На западе Москвы построят новый офис для служб Гостехнадзора
Административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) площадью 13 тысяч квадратных метров возведут в Очаково-Матвеевском. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
«Здание площадью 13 тысяч квадратных метров возведут за счет городского бюджета на земельном участке в 2,28 гектара. Высота строения не превысит 20 метров. Объект планируют разместить на западе города по адресу: Рябиновая улица, владение 38. В отношении этого земельного участка Москомархитектура предлагает внести изменения в правила землепользования и застройки», – рассказала Княжевская.
Она добавила, что функционирование города невозможно без обеспечения специализированных служб собственными зданиями, которые должны соответствовали всем современным стандартам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru