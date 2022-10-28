На юго-западе Москвы построят 34 жилых дома по программе реновации

На юго-западе Москвы строят и проектируют 34 жилых дома в рамках программы реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В стадии строительства находятся 12 домов, в проектировании – еще 22 новостройки», - рассказал он.

Он также отметил, что в новых квартирах готовится улучшенная отделка, а первые этажи займут нежилые помещения. Будет возможность открыть там магазины, кафе и другие объекты.

Загрутдинов добавил, что с января 2022 года шесть домов уже были введены в эксплуатацию в этом округе, в общей сложности новые квартиры получат жители 520 домов.