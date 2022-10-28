На юго-западе Москвы построят 34 жилых дома по программе реновации
На юго-западе Москвы строят и проектируют 34 жилых дома в рамках программы реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В стадии строительства находятся 12 домов, в проектировании – еще 22 новостройки», - рассказал он.
Он также отметил, что в новых квартирах готовится улучшенная отделка, а первые этажи займут нежилые помещения. Будет возможность открыть там магазины, кафе и другие объекты.
Загрутдинов добавил, что с января 2022 года шесть домов уже были введены в эксплуатацию в этом округе, в общей сложности новые квартиры получат жители 520 домов.
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