На юго-востоке Москвы по программе реновации строят 57 домов
На юго-востоке Москвы по программе реновации строят 27 жилых домов, еще 30 новостроек находятся в стадии проектирования, заявил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в новых квартирах будет улучшенная отделка, которая отвечает утвержденным правительством Москвы стандартам.
На первых этажах домов разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
С момента старта программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 37 домов на почти 11 тысяч квартир.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru