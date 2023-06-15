На юго-востоке Москвы по программе реновации строят 57 домов

На юго-востоке Москвы по программе реновации строят 27 жилых домов, еще 30 новостроек находятся в стадии проектирования, заявил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в новых квартирах будет улучшенная отделка, которая отвечает утвержденным правительством Москвы стандартам.

На первых этажах домов разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

С момента старта программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 37 домов на почти 11 тысяч квартир.

