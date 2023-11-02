На юго-востоке Москве началось строительство жилого дома по программе реновации

В Москве началось строительство многоквартирного жилого дома по программе реновации в районе Рязанский. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, сейчас рабочие приступили к установке шпунтового ограждения и разработке котлована.

«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», – отметил Загрутдинов.

Многоквартирный жилой дом возводится по адресу: 3-я Институтская улица, земельный участок 4/1, и будет состоять из двух монолитных строений переменой этажности.

Всего в новом доме будет 492 квартиры: 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных. Первый этаж будет отдан под технические помещения, магазины, спортклубы, кружки для детей и взрослых, салоны красоты.

Новостройку оснастят современными системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдением. Во дворе оборудуют две детских площадки, ещё две для занятий спортом и зону отдыха.

