На юге Москвы ввели в эксплуатацию четыре корпуса по программе реновации

В столичном районе Академический ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, они расположены по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 35.

«У новостройки хорошая транспортная доступность - всего в 10 минутах пешком от жилого комплекса расположена станция «Профсоюзная» столичного метро», - отметил глава департамента.

Корпуса переменной этажности выстроены в форме прямоугольника, тем самым, они создают закрытое дворовое пространство.

22 квартиры из 577 оборудованы для маломобильных граждан. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Первые этажи зданий отданы под магазины, офисные помещения, секции для детей и взрослых, аптеки, кафе и спортклубы.

Все корпуса оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Во дворе установлена детская площадка с мягким резиновым покрытием, а для любителей спорта – турники и тренажеры.

