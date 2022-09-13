На стройплощадке детской больницы святого Владимира запущен дронопорт

На стройплощадке будущей детской больницы имени святого Владимира будет работать дронопорт NovoBIM для контроля процесса строительства. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Дрон самостоятельно с заданной частотой будет совершать облет площадки, и при этом делать фотографии в высоком разрешении. Таким образом, мы контролируем, когда были проведены те или иные работы, в каком объеме и темпе они идут», – рассказал он.

Разработчики отмечают, что система позволит снизить затраты на 20%.

«Сейчас на стройплощадке ведутся работы по возведению вертикальных конструкций, готовность объекта оценивается в 7%», - добавил глава Департамента строительства.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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