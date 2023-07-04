На северо-востоке столицы строят и проектируют 70 домов по реновации
На сегодняшний день на территории Северо-Восточного административного округа Москвы строятся и проектируются 70 жилых домов, сообщил журналистам на пресс-туре глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в 70 жилых домах расположатся около 16 тысяч квартир. Уточняется, что 26 зданий находятся в стадии строительства, еще 44 дома - на этапе проекта.
Глава столичного депстроя отметил, что на севере-востоке Москвы с начала программы реновации ввели в эксплуатацию 37 новостроек примерно на 9 тысяч квартир. С начала 2023 года было сдано шесть многоэтажек по реновации. Планируется ввести в эксплуатацию еще пять новостроек в округе до конца года.
Загрутдинов рассказал, что с начала 2023 года в СВАО снесли шесть домов, а с начала программы – 24 многоэтажки. Здания сносят по технологии «умного сноса», согласно которой образующиеся от сноса отходы можно будет использовать повторно, а сам процесс разрушения зданий проходит экологично и безопасно. Также при сносе важно сохранить максимальное количество окружающих здание деревьев и кустарников. Все насаждения прикрываются коробами для защиты от возможных повреждений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Центробанке объяснили причину снижения курса рубля
- «Самоубийство»: Путин оценил уничтожение российской культуры за рубежом
- Reuters: Китай отложил запланированный визит главы европейской дипломатии Борреля
- Метеоролог пообещала грозовые дожди жителям столичного региона
- «Театр прекратил существование»: Певцов впервые объяснил причину ухода из «Ленкома»
- Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года
- Мишустин заявил, что массовое отравление сидром не связано с отсутствием проверок
- Минцифры заявило, что окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову
- Украина пожелала получить новые типы самолетов от Запада
- Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Израиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru