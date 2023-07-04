На северо-востоке столицы строят и проектируют 70 домов по реновации

На сегодняшний день на территории Северо-Восточного административного округа Москвы строятся и проектируются 70 жилых домов, сообщил журналистам на пресс-туре глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в 70 жилых домах расположатся около 16 тысяч квартир. Уточняется, что 26 зданий находятся в стадии строительства, еще 44 дома - на этапе проекта.

Глава столичного депстроя отметил, что на севере-востоке Москвы с начала программы реновации ввели в эксплуатацию 37 новостроек примерно на 9 тысяч квартир. С начала 2023 года было сдано шесть многоэтажек по реновации. Планируется ввести в эксплуатацию еще пять новостроек в округе до конца года.

Загрутдинов рассказал, что с начала 2023 года в СВАО снесли шесть домов, а с начала программы – 24 многоэтажки. Здания сносят по технологии «умного сноса», согласно которой образующиеся от сноса отходы можно будет использовать повторно, а сам процесс разрушения зданий проходит экологично и безопасно. Также при сносе важно сохранить максимальное количество окружающих здание деревьев и кустарников. Все насаждения прикрываются коробами для защиты от возможных повреждений.

