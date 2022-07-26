На северо-востоке Москвы построили больше всего домов по реновации

Больше всего домов по программе реновации построили на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, с начала действия программы в этом округе уже было введено в эксплуатацию 30 новостроек площадью 265,1 тысяч квадратных метров на почти 5 тысяч 450 квартир, которые полностью соответствуют стандартам правительства Москвы.

«СВАО лидирует по количеству районов, в которых реализуется переселение москвичей. Так, эта программа проводится сразу в 12 районах округа. Всего там в программу включено почти 500 домов, в которых проживает более 86 тысяч человек. Для волнового переселения жителей в округе уже выбраны 82 стартовые площадки», - добавил Загрутдинов.

Отмечается, что лидерами по программе реновации на северо-востоке Москвы стали Бабушкинский, Лосиноостровский, Северный, Северное и Южное Медведково, Марьина Роща, Лианозово, Марфино, Отрадное, Ростокино, Алексеевский и Бутырский районы столицы.

Загрутдинов также сообщил, что на первых этажах домов будут созданы технические помещения или помещения для малого бизнеса. К тому же в зданиях установлены грузопассажирские лифты и охранные системы.

