На северо-востоке Москвы построили больше всего домов по реновации
Больше всего домов по программе реновации построили на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
По его словам, с начала действия программы в этом округе уже было введено в эксплуатацию 30 новостроек площадью 265,1 тысяч квадратных метров на почти 5 тысяч 450 квартир, которые полностью соответствуют стандартам правительства Москвы.
«СВАО лидирует по количеству районов, в которых реализуется переселение москвичей. Так, эта программа проводится сразу в 12 районах округа. Всего там в программу включено почти 500 домов, в которых проживает более 86 тысяч человек. Для волнового переселения жителей в округе уже выбраны 82 стартовые площадки», - добавил Загрутдинов.
Отмечается, что лидерами по программе реновации на северо-востоке Москвы стали Бабушкинский, Лосиноостровский, Северный, Северное и Южное Медведково, Марьина Роща, Лианозово, Марфино, Отрадное, Ростокино, Алексеевский и Бутырский районы столицы.
Загрутдинов также сообщил, что на первых этажах домов будут созданы технические помещения или помещения для малого бизнеса. К тому же в зданиях установлены грузопассажирские лифты и охранные системы.
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