На месте «Горбушки» построят жилой дом

На месте «Горбушкина двора» в следующем году будет построен дом на 250 квартир, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На сегодняшний день идет разработка котлована, рабочие возводят монолитные конструкции подземной части двора. В новостройке будут два односекционных корпуса, объединенных подземной парковкой.

Первый этаж здания отведут под магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, кружки и секции для детей. В вестибюле для удобства жителей будут колясочная и кладовка. Во дворе установят детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха.

Фасад здания будет выполнен из навесных стеновых панелей, облицованных кирпичом, а вход в здание оформят витражным остеклением.

