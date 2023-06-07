На месте «Горбушки» построят жилой дом
На месте «Горбушкина двора» в следующем году будет построен дом на 250 квартир, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
На сегодняшний день идет разработка котлована, рабочие возводят монолитные конструкции подземной части двора. В новостройке будут два односекционных корпуса, объединенных подземной парковкой.
Первый этаж здания отведут под магазины, кафе, салоны красоты, аптеки, кружки и секции для детей. В вестибюле для удобства жителей будут колясочная и кладовка. Во дворе установят детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха.
Фасад здания будет выполнен из навесных стеновых панелей, облицованных кирпичом, а вход в здание оформят витражным остеклением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru