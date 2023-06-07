На месте Черкизовского рынка построили 12 жилых корпусов

В Москве на месте Черкизовского рынка по программе реновации построены 12 жилых корпусов общей площадью 127 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего проектом планировки территории предусмотрено строительство 540 тысяч «квадратов». Три из 12 корпусов уже введены в эксплуатацию. Они находятся по адресам: Измайловский проезд, вл.5, Измайловский проезд, вл. 5А, Сиреневый бульвар, вл. 4/1.

В общей сложности три дома вмещают в себя 2734 квартиры.

