На Дмитровском шоссе отремонтируют многоквартирный дом
Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома на Дмитровском шоссе, дом 41, корпус 1, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«В девятиэтажном шестиподъездном здании, построенном в 1969 году, проведут локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций. Проектом также предусмотрены наружные работы», – рассказал Щербаков.
В части фасада специалисты в том числе отремонтируют цоколь, стены, оконные и дверные откосы на лоджиях, проведут локальную замену отливов окон.
Наружные работы предусматривают также ремонт входных групп, плит и торцов козырьков, замену дверей, покрытия площадок, ступеней и пандусов. Помимо прочего специалисты заменят двери в мусорокамеры и люки выходов на кровлю.
На крыше поменяют кровельное покрытие, отремонтируют стены надстроек и вентиляционных шахт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru