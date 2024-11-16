На Дмитровском шоссе отремонтируют многоквартирный дом

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома на Дмитровском шоссе, дом 41, корпус 1, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«В девятиэтажном шестиподъездном здании, построенном в 1969 году, проведут локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций. Проектом также предусмотрены наружные работы», – рассказал Щербаков.

В части фасада специалисты в том числе отремонтируют цоколь, стены, оконные и дверные откосы на лоджиях, проведут локальную замену отливов окон.

Наружные работы предусматривают также ремонт входных групп, плит и торцов козырьков, замену дверей, покрытия площадок, ступеней и пандусов. Помимо прочего специалисты заменят двери в мусорокамеры и люки выходов на кровлю.

На крыше поменяют кровельное покрытие, отремонтируют стены надстроек и вентиляционных шахт.

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ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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