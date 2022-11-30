На Большом кольце метро построена уникальная подземная многоэтажка

Уникальное подземное здание для размещения тягово-понизительной подстанции создано под землей на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, подземное сооружение расположено на перегоне между станциями «Рижская» и «Сокольники».

«Строительство северо-восточного участка БКЛ велось в стесненных условиях, что потребовало нестандартных инженерных решений. Так, тягово-понизительная подстанция, обеспечивающая работу систем станции «Рижская», размещена не в помещениях самой станции, а в подземном девятиэтажном сооружении цилиндрической формы, глубина заложения которого составляет порядка 40 метров», – рассказал Андрей Бочкарёв.

Глава Строительного комплекса уточнил, что обычно оборудование подстанции размещается горизонтально на нескольких уровнях самих станций. Для обслуживания подстанции на «Рижской» предусмотрено девять технических этажей, на которых сейчас идут пусконаладочные работы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, напомнил, что станция «Рижская» БКЛ находится на глубине порядка 62 метров рядом с Рижским вокзалом и одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, на которую пассажиры смогут пересаживаться, не выходя в город. Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро.

«Создание отдельного сооружения для тягового-понизительной подстанции вместо строительства помещения внутри новой станции БКЛ позволило компактно разместить станционный комплекс в условиях плотного расположения действующих транспортных объектов, и, в частности, обеспечить бесперебойную работу железной дороги и метро», – подчеркнул Юрий Кравцов.

Строительство Большой кольцевой линии считается главным проектом столичного метростроения. Ее протяжённость составит более 70 км. Она будет состоять из 31 станции, 22 из которых уже функционируют.

Ранее мэр Москвы провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ. Он отметил, что это один из самых сложных участков в истории столичного метростроя. По словам Сергея Собянина, строительство линии вошло в завершающую стадию и до конца года состоятся технические пуски восточного и южного участков.

