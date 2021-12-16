Музей «Гараж» стал партнёром девелоперской компании

Музей современного искусства «Гараж» стал корпоративным партнёром девелоперской компании MR Group. В рамках достигнутых договорённостей девелопер получит поддержку кураторов музея при выборе арт-объектов и организации творческих пространств в своих проектах.

«Мы рассматриваем партнерство, как возможность найти единомышленников и создать вокруг сферы современного искусства и культуры живое, открытое к обмену идеями и ресурсами сообщество. Нам очень приятно, что MR Group отозвалась на эту важную задачу и поддержала нас», - рассказала директор по маркетингу и развитию Музея «Гараж» Дарья Котова.

В рамках аналогичных партнёрских проектов, крупнейшими девелоперскими компаниями России уже созданы десятки галерей, залов, мест для проведения массовых мероприятий и других культурных пространств. MR Group считается одним из флагманов этого направления, сообщила директор по маркетингу компании Евгения Старкова.

«Мы работаем с различными музейными институциями по интеграции искусства в общественные пространства для резидентов комплексов и всех жителей города. Мы открываем людям пространства, куда интегрировано искусство. Совместно с музеями мы создаем дополнительные смыслы в наших проектах и это находит отклик», – отметила Старкова.

Одной из последних работ в данном направлении стал новый проект MR Group – жилой комплекс Hide. Авторы творческого наполнения этой столичной новостройки предусмотрели не только яркую архитектуру здания. Жилая среда небоскребов Hide организована по принципу вертикального города. Жителям также будут доступны терраса с зоной для барбекю, спа, спортзал, home-офис с переговорными. В комплексе создается единое фойе Life Space с лобби-баром и зонами отдыха. Над его оформлением работает известный творческий семейный дуэт Sundukovy Sisters. Кроме торговых и сервисных точек в комплексе будет свой детский образовательный центр, пекарня, кафе, ресторан и винотека. Напомним, что первый куб бетона в фундамент комплекса был залит в марте 2021 года.

