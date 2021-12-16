Музей «Гараж» стал партнёром девелоперской компании
Музей современного искусства «Гараж» стал корпоративным партнёром девелоперской компании MR Group. В рамках достигнутых договорённостей девелопер получит поддержку кураторов музея при выборе арт-объектов и организации творческих пространств в своих проектах.
«Мы рассматриваем партнерство, как возможность найти единомышленников и создать вокруг сферы современного искусства и культуры живое, открытое к обмену идеями и ресурсами сообщество. Нам очень приятно, что MR Group отозвалась на эту важную задачу и поддержала нас», - рассказала директор по маркетингу и развитию Музея «Гараж» Дарья Котова.
В рамках аналогичных партнёрских проектов, крупнейшими девелоперскими компаниями России уже созданы десятки галерей, залов, мест для проведения массовых мероприятий и других культурных пространств. MR Group считается одним из флагманов этого направления, сообщила директор по маркетингу компании Евгения Старкова.
«Мы работаем с различными музейными институциями по интеграции искусства в общественные пространства для резидентов комплексов и всех жителей города. Мы открываем людям пространства, куда интегрировано искусство. Совместно с музеями мы создаем дополнительные смыслы в наших проектах и это находит отклик», – отметила Старкова.
Одной из последних работ в данном направлении стал новый проект MR Group – жилой комплекс Hide. Авторы творческого наполнения этой столичной новостройки предусмотрели не только яркую архитектуру здания. Жилая среда небоскребов Hide организована по принципу вертикального города. Жителям также будут доступны терраса с зоной для барбекю, спа, спортзал, home-офис с переговорными. В комплексе создается единое фойе Life Space с лобби-баром и зонами отдыха. Над его оформлением работает известный творческий семейный дуэт Sundukovy Sisters. Кроме торговых и сервисных точек в комплексе будет свой детский образовательный центр, пекарня, кафе, ресторан и винотека. Напомним, что первый куб бетона в фундамент комплекса был залит в марте 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов
- Фонд развития территорий создадут в России
- МИД: российские дипломаты не имели отношения к «делу Хангошвили»
- Зеленский выступил против военного противостояния с Россией
- Песков оценил темпы инфляции в России
- «Это невозможно»: Песков ответил на сообщения о якобы наличии российских войск в Донбассе
- Песков: Путин открыт для диалога с Зеленским
- В Кремле не согласились с выводом суда ФРГ по делу Хангошвили
- YouTube заблокировал новый канал RT Deutsch
- Уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился ниже 60%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru