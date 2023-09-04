Москвичи переедут в семь «стартовых» домов по программе реновации

С момента запуска программы реновации в Москве в новые квартиры, расположенные в 247 новых домах, переехали более 106 тысяч человек, а вовлечено в переселение 133 тысячи москвичей. Ожидается, что до конца 2023 года начнется переселение 47 тысяч горожан.

Кроме того, в шести столичных административных округах с 31 августа началось заселение семи «стартовых» новостроек. В общей сложности в них расположена 1001 квартира, а всего в них смогут поселиться порядка 2500 москвичей. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Лидерами по количеству новостроек, вовлеченных в переселение, стали ЮВАО, ВАО и ЗАО.

Также, отметил руководитель департамента, есть существенный задел для возведения новых зданий. На стадии проектирования и строительства сейчас находится 421 дом суммарной площадью почти 8 млн «квадратов». Ожидается, что до конца 2025 года ключи от новых квартир получат свыше 250000 москвичей.

