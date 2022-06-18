Москвичам рассказали о преимуществах Инвестиционного портала при подборе недвижимости

Инвестиционный портал Москвы – востребованный ресурс для поиска жителями, предпринимателями и инвесторами выставленного на городские торги имущества. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, это могут быть здания, помещения, квартиры, земельные участки различного назначения, а также другая недвижимость.

«Сегодня число зарегистрированных пользователей портала – более 70 тысяч», - отметил Щербаков.

Он также рассказал, что за первые 5 месяцев 2022 года реализовано более 3,6 тысячи объектов городской собственности, из них 2,1 тысячи машино-мест, 836 квартир, 540 нежилых помещений, 34 земельных участка различного назначения и 50 нестационарных торговых объектов.

«В среднем на один лот претендует 6 участников», - добавил Щербаков.

Регистрация на Инвестпортале открывает доступ к онлайн-инструментам, которые помогают упростить ведение бизнеса. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, представители бизнеса могут получить подробные инструкции по участию в городских торгах, узнать о мерах поддержки, подобрать площадку для реализации своего проекта.

Кроме того, на портале можно подать электронную заявку на осмотр объекта торгов, а с конца прошлого года у победителей торгов появилась возможность отправить заявку на повторный осмотр недвижимости, чтобы дополнительно ознакомиться с объектом перед заключением сделки.

«В этом году мы обновили интерфейс личного кабинета, теперь пользователи могут настроить его под себя, а также отслеживать статусы обращений и заявок, получать обратную связь по всем вопросам, связанных с инвестдеятельностью», – сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он рассказал, что с помощью личного кабинета пользователи портала смогут направить на рассмотрение инвестиционный проект, подать заявку на получение субсидий или займа.

Кроме того, как отметил Овчинский, они также получают доступ к почти 30 онлайн-сервисам, позволяющим подать заявку на присвоение специальных статусов, в том числе и резидента особой экономической зоны.

Также в 2021 году была улучшена система поиска объектов, с её помощью можно выбрать конкретный район, площадь, этаж, форму торгов, программу реализации, назначение объектов и другие параметры.

Для тех, кто пока не знает, как участвовать в городских торгах, запущена страница «Торги Москвы» с подробными текстовыми и видеоинструкциями.

