Москвичам рассказали о преимуществах Инвестиционного портала при подборе недвижимости
Инвестиционный портал Москвы – востребованный ресурс для поиска жителями, предпринимателями и инвесторами выставленного на городские торги имущества. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, это могут быть здания, помещения, квартиры, земельные участки различного назначения, а также другая недвижимость.
«Сегодня число зарегистрированных пользователей портала – более 70 тысяч», - отметил Щербаков.
Он также рассказал, что за первые 5 месяцев 2022 года реализовано более 3,6 тысячи объектов городской собственности, из них 2,1 тысячи машино-мест, 836 квартир, 540 нежилых помещений, 34 земельных участка различного назначения и 50 нестационарных торговых объектов.
«В среднем на один лот претендует 6 участников», - добавил Щербаков.
Регистрация на Инвестпортале открывает доступ к онлайн-инструментам, которые помогают упростить ведение бизнеса. Об этом заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
По его словам, представители бизнеса могут получить подробные инструкции по участию в городских торгах, узнать о мерах поддержки, подобрать площадку для реализации своего проекта.
Кроме того, на портале можно подать электронную заявку на осмотр объекта торгов, а с конца прошлого года у победителей торгов появилась возможность отправить заявку на повторный осмотр недвижимости, чтобы дополнительно ознакомиться с объектом перед заключением сделки.
«В этом году мы обновили интерфейс личного кабинета, теперь пользователи могут настроить его под себя, а также отслеживать статусы обращений и заявок, получать обратную связь по всем вопросам, связанных с инвестдеятельностью», – сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он рассказал, что с помощью личного кабинета пользователи портала смогут направить на рассмотрение инвестиционный проект, подать заявку на получение субсидий или займа.
Кроме того, как отметил Овчинский, они также получают доступ к почти 30 онлайн-сервисам, позволяющим подать заявку на присвоение специальных статусов, в том числе и резидента особой экономической зоны.
Также в 2021 году была улучшена система поиска объектов, с её помощью можно выбрать конкретный район, площадь, этаж, форму торгов, программу реализации, назначение объектов и другие параметры.
Для тех, кто пока не знает, как участвовать в городских торгах, запущена страница «Торги Москвы» с подробными текстовыми и видеоинструкциями.
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