Москва выставила на торги участок под строительство дома быта в Новой Москве
Москва выставила на торги земельный участок площадью 20 соток под строительство дома быта в деревне Ильино в поселении Роговское в ТиНАО.
«Реализация лота будет способствовать развитию социальной инфраструктуры населенного пункта. Договор с победителем заключат на 2,5 года. После завершения строительства и выполнения всех условий договора возведенный объект будет передан в собственность арендатора», – сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Предлагаемый участок примыкает к дорогам, которые активно использует население. Площадь здания может достигать 599,1 квадратного метра, высота – десяти метров. В нем можно будет открыть химчистку, мастерскую по ремонту и обслуживанию бытовой техники, ателье, парикмахерскую и прочие объекты бытового обслуживания населения.
Подать заявки на участие в аукционе можно до 5 июня, торги пройдут 8 июня на электронной площадке «Росэлторг».
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