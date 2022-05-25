Больше всего квартир с террасами в Москве продается в проектах Донстрой
На рынке жилых новостроек класса «бизнес» и выше в Москве представлено около 340 квартир с террасами. Об этом говорится в исследовании компании «Донстрой», на проекты которой приходится половина предложений такого рода — 49% или 166 лотов.
Квартиры с собственными террасами представлены в комплексах бизнес-класса «Событие» в Раменках, «Символ» в Лефортово и «Остров» в Мневниковской пойме, а также в проектах премиум- и делюкс-сегментов: третий квартал «Острова», клубный дом «Река» в Раменках и в «Доме на Мосфильмовской» на Воробьевых горах.
Как показывают результаты исследования, средняя площадь террас варьируется в зависимости от класса проектов. Например, в бизнес-сегменте она составляет 22,3 кв. м, а в делюкс-классе достигает 93,5 кв. м. Средняя цена квартир с террасами на высокобюджетном рынке Москвы — 937 тыс. руб./кв. м. Террасы, как правило, добавляют 12% к стоимости квартиры.
Стоимость самого бюджетного лота с террасой в проектах Донстрой составляет 423,6 тыс. руб./кв. м. Это двухкомнатная квартира в проекте бизнес-класса «Событие». Самый дорогой — 985 тыс. руб./кв. м. — двухуровневый пентхаус в «Доме на Мосфильмовской».
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