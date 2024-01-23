Москва выставила на торги коммерческое помещение возле метро «Бауманская»

Нежилое коммерческое помещение свободного назначения в историческом здании предлагается предпринимателям в центре Москвы в Басманном районе. Открытый онлайн-аукцион состоится на электронной торговой площадке «Росэлторг» 13 февраля. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение площадью 161 квадратный метр расположено на втором этаже двухэтажного главного дома усадьбы князей Гагариных – П.П. Кувшинникова – Поповых с флигелем. Памятник архитектуры находится возле станции метро «Бауманская» в Елоховском проезде. Будущему собственнику помещения необходимо будет соблюдать требования по сохранению объекта культурного наследия.

Свободное назначение объекта предоставляет широкие возможности по его использованию в коммерческих целях. Заявки на участие в торгах от юридических и физических лиц принимаются до 1 февраля.

Подробная информация об объектах, которые столица выставляет на торги, представлена на Инвестиционном портале Москвы. Среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах.

