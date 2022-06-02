Москва выставила на торги более 200 машино-мест в Котловке
Москва выставила на торги более 200 машино-мест в районе Котловка на юго-западе столицы. В подземном паркинге предлагаются локации площадью от 10 до 24 квадратных метров. Об этом рассказал Иван Щербаков - руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
«Машино-места традиционно пользуются спросом на городских торгах. За первые три месяца нынешнего года конкуренция на аукционе в среднем составляла пять человек на лот, реализовано 1400 объектов. В прошлом году в ходе торгов было продано 6,5 тысяч парковочных мест. Москва выставляет на торги лоты на многоуровневых наземных и подземных парковках во всех районах. Приобрести их можно на открытых электронных аукционах, на аукционах без объявления цены и посредством публичного предложения», - отметил Щербаков.
Сейчас на торги выставлены 235 объектов в Юго-западном административном округе. Они, прежде всего, актуальны для автовладельцев, которые проживают или работают в данном районе. Все лоты расположены на подземной парковке с охраной. Паркинг находится между важными транспортными артериями микрорайона – Нахимовским и Севастопольским проспектами. В торгах могут принять участие все желающие.
Парковочные места располагаются по адресу: Севастопольский проспект, дом 51. Въезд и выезд на территорию стоянки осуществляется через шлагбаум. Разная площадь выставленных на торги лотов позволит решить проблему с поиском парковки для разных марок автомобилей - как для небольших, так и крупногабаритных внедорожников и семейных минивэнов. Среди представленных объектов 188 имеют габариты от 10 до 15 кв. м, еще 47 – от 15 до 24кв. м.
Машино-места опубликованы одним блоком, но разделены на пять заявочных кампаний, которые сейчас идут. Аукционы в электронном формате будут проводиться в июне и июле на торговой площадке «Росэлторг».
Ознакомиться с лотовой документацией, изучить правила проведения аукционов, узнать о других городских объектах, которые выставлены на торги, можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
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