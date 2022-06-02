Москва выставила на торги более 200 машино-мест в Котловке

Сейчас на торги выставлены 235 объектов в Юго-западном административном округе. Они, прежде всего, актуальны для автовладельцев, которые проживают или работают в данном районе. Все лоты расположены на подземной парковке с охраной. Паркинг находится между важными транспортными артериями микрорайона – Нахимовским и Севастопольским проспектами. В торгах могут принять участие все желающие.

Парковочные места располагаются по адресу: Севастопольский проспект, дом 51. Въезд и выезд на территорию стоянки осуществляется через шлагбаум. Разная площадь выставленных на торги лотов позволит решить проблему с поиском парковки для разных марок автомобилей - как для небольших, так и крупногабаритных внедорожников и семейных минивэнов. Среди представленных объектов 188 имеют габариты от 10 до 15 кв. м, еще 47 – от 15 до 24кв. м.

Машино-места опубликованы одним блоком, но разделены на пять заявочных кампаний, которые сейчас идут. Аукционы в электронном формате будут проводиться в июне и июле на торговой площадке «Росэлторг».

Ознакомиться с лотовой документацией, изучить правила проведения аукционов, узнать о других городских объектах, которые выставлены на торги, можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

