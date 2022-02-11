Число проданных и сданных объектов в столице за год выросло втрое

В январе 2022 года в Москве втрое увеличилось количество проданных и сданных в аренду объектов недвижимости в сравнении с аналогичными периодом 2021 года. Об этом рассказал заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

С помощью аукционов и торгов были совершены сделки по тысячам объектов. 700 из них составили места для автомобилей. В городском руководстве рост связали с общим улучшением состояния российской экономики, а также упрощением процедуры сделок.

При этом остается стабильно высоким спрос на покупку и аренду городских квартир. В прошлом году на один лот в среднем претендовали 12 участников торгов, в январе это число достигло 14.

Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков считает, что спрос на городские лоты будет расти и дальше. Подробности можно узнать на Инвестиционном портале Москвы.

