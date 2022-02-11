Число проданных и сданных объектов в столице за год выросло втрое
В январе 2022 года в Москве втрое увеличилось количество проданных и сданных в аренду объектов недвижимости в сравнении с аналогичными периодом 2021 года. Об этом рассказал заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.
С помощью аукционов и торгов были совершены сделки по тысячам объектов. 700 из них составили места для автомобилей. В городском руководстве рост связали с общим улучшением состояния российской экономики, а также упрощением процедуры сделок.
При этом остается стабильно высоким спрос на покупку и аренду городских квартир. В прошлом году на один лот в среднем претендовали 12 участников торгов, в январе это число достигло 14.
Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков считает, что спрос на городские лоты будет расти и дальше. Подробности можно узнать на Инвестиционном портале Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- В Казани имам отказался обвенчать в мечети трансгендера
- Песков: встреча политсоветников в Берлине прошла впустую
- Генсек НАТО считает реальным риск нового военного конфликта в Европе
- Адвокат пояснила, когда квартиранты могут не платить за съёмную квартиру
- Кишинев обвинил «Газпром» в недружелюбии
- В Испании отказались признавать российские вакцины раньше ВОЗ
- Медведев призвал мигрантов учить русский язык
- Конец почти не виден: ВОЗ не считает завершённой COVID-пандемию
- СМИ: ТЦ «Водный» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
- WebMoney заблокировал все операции по российским кошелькам из-за ЦБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru