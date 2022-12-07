Москва сохраняет лидерство по выдаче льготной ИТ-ипотеки

За полгода, что действует государственная программа льготного ипотечного кредитования для ИТ-специалистов, в Москве выдано 1,3 тысячи кредитов на сумму почти 16 миллиардов рублей. Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По её словам, столица лидирует среди регионов России по количеству и объему выданных по этой программе займов, на Москву приходится почти треть от числа выданных в стране льготных ИТ-ипотек и 40% от их общего объема.

Глава столичного департамента привела данные Министерства цифрового развития РФ, согласно которым, в Москве зарегистрировано около 30% от всех ИТ-компаний России.

«Всего с мая по октябрь московские ИТ-специалисты подали свыше шести тысяч заявок на оформление таких кредитов. Более четырех тысяч из них были одобрены, почти 1,3 тысячи человек уже заключили с банками договоры», – отметила Мария Багреева.

Льготная ипотека для ИТ-специалистов была запущена в мае 2022 года в качестве одной из мер поддержки российской отрасли информационных технологий. Ставка по кредиту составляет не более пяти процентов. Программа действует до 31 декабря 2024 года.

