Москва сдаст в аренду шесть помещений по льготной программе
Город выставил на торги шесть нежилых помещений, которые можно арендовать по льготной программе. Два объекта предлагаются на востоке столицы, по одному – на северо-западе, юго-востоке, юге и западе. Заявочные кампании продлятся до 1 и 15 июля, аукционы состоятся 8 и 22 июля соответственно.
«В этом году минимальная ставка аренды стартует от 5 тысяч рублей за один квадратный метр в год для помещений на первом этаже и выше, а для подвальных – от 1 тысячи рублей», – сообщил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, только за первый квартал 2022 года город реализовал более 60 подобных объектов, а уровень конкуренции составил в среднем 18 участников на лот.
Программа льготной аренды городской недвижимости позволяет предпринимателям вести бизнес на выгодных условиях. Для представителей малого и среднего бизнеса она стала доступна с 2017 года, а для самозанятых – с 2021-го.
Все объекты имеют свободное назначение, что позволит предпринимателям использовать их под различные коммерческие цели. Договоры аренды с победителями будут заключены на 10 лет.
Ознакомиться с лотами, изучить документацию и правила проведения аукционов можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
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