Москва сдаст в аренду 24 нежилых помещения через торги

«Арендаторы смогут открыть спортивные и образовательные центры, магазины, офисы, культурно-досуговые и образовательные учреждения, а также использовать под склады или гаражи. Предпринимателям предлагается восемь небольших объектов до 60 “квадратов” и более крупные от 72 до 450 кв.м.», – рассказал Щербаков.

Предприниматели смогут взять в аренду девять объектов площадью от 7,5 до 324,4 кв. м. в зеленоградском районе Савелки. Восемь предполагается обустроить под офисные цели, а еще один – под спортивный центр. Также город выставил на торги объекты в центре Москвы, два в Замоскворечье, по одному – в Басманном и Пресненском районах. Площадь лотов варьируется от 72,1 до 211,9 кв. м., в них можно устроить мастерские по ремонту, магазины, спорткомплексы, кафе и офисы. На территории ВДНХ можно арендовать объект 185,8 кв. м. под точку питания в двухэтажном здании с витражным остеклением. Окна помещения выходят на фонтан «Каменный цветок».

Все лоты будут реализованы на открытых электронных аукционах. Вся информация о помещениях, документация и правила организации аукциона находится на московском Инвестпортале в разделе «Имущество от города».

