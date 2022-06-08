Москва сдаст в аренду 24 нежилых помещения через торги
На городские торги по аренде выставили 24 нежилых помещения, девять из которых расположены в ЗелАО, четыре – в ЦАО, три – в ВАО, по два – в СВАО, САО и ЮЗАО, по одному – в ЗАО и ЮАО. Об этом рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Прием заявок на участие в торгах уже идет, он будет завершен с 15 июня по 13 июля. По словам Щербакова, назначение объектов свободное, срок аренды – от года до пяти лет.
«Арендаторы смогут открыть спортивные и образовательные центры, магазины, офисы, культурно-досуговые и образовательные учреждения, а также использовать под склады или гаражи. Предпринимателям предлагается восемь небольших объектов до 60 “квадратов” и более крупные от 72 до 450 кв.м.», – рассказал Щербаков.
Предприниматели смогут взять в аренду девять объектов площадью от 7,5 до 324,4 кв. м. в зеленоградском районе Савелки. Восемь предполагается обустроить под офисные цели, а еще один – под спортивный центр. Также город выставил на торги объекты в центре Москвы, два в Замоскворечье, по одному – в Басманном и Пресненском районах. Площадь лотов варьируется от 72,1 до 211,9 кв. м., в них можно устроить мастерские по ремонту, магазины, спорткомплексы, кафе и офисы. На территории ВДНХ можно арендовать объект 185,8 кв. м. под точку питания в двухэтажном здании с витражным остеклением. Окна помещения выходят на фонтан «Каменный цветок».
Все лоты будут реализованы на открытых электронных аукционах. Вся информация о помещениях, документация и правила организации аукциона находится на московском Инвестпортале в разделе «Имущество от города».
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