Москва выставила на аукцион нежилое здание в Савеловском районе

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания Северном административном округе столицы.

Объект площадью 116,9 квадратного метра находится в Савеловском районе по адресу: улица Верхняя Масловка, дом 18Б, строение 7. Начальная цена – 12 495 000 рублей. Приём заявок продлится до 13 июля.

Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: Инвестиционный портал города Москвы
ТЕГИ:АукционНСН-Недвижимость
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