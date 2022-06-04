Москва выставила на аукцион нежилое здание в Савеловском районе
4 июня 202209:00
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания Северном административном округе столицы.
Объект площадью 116,9 квадратного метра находится в Савеловском районе по адресу: улица Верхняя Масловка, дом 18Б, строение 7. Начальная цена – 12 495 000 рублей. Приём заявок продлится до 13 июля.
Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru