Москва продаст девять участков под индивидуальное жилищное строительство

Москва выставила на торги девять участков под индивидуальное жилищное строительство, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Отмечается, что их площадь составляет от четырех до 17 соток.

«Выставленные на аукционы земельные участки находятся в Новомосковском и Троицком административных округах, а также на востоке столицы. Победители получат участки в собственность и смогут построить на них дома максимальной площадью от 175 до 682 квадратных метров», – добавил он.

Все участки находятся в развитых инфраструктурных районах, рядом расположены школы, спортивные площадки, магазины и кафе. Четыре лота выставлены на торги в поселении Новофедоровском. Еще один участок – в деревне Верховье поселения Первомайское. Три предлагаемых участка расположены в населенных пунктах вдоль Калужского шоссе, и еще один лот – на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский.

Заявочные кампании продлятся до 17 июля, сами торги намечены на 20 июля, принять участие смогут физические лица.

