Москва предложила помещение под бизнес в сфере услуг в районе Строгино

Москва выставила на торги коммерческое помещение площадью более тысячи квадратных метров в районе Строгино. Лот площадью более 1,2 тысячи квадратных метров располагается в подвале и на первом этаже жилого дома по адресу: 2-я Новорублевская улица, 8.

Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. В составе лота - три зала площадью от 88 до 207 квадратных метров с витринным остеклением, подсобные помещения, встроенные шкафы. В подвале расположены склады и технические помещения, есть в наличии подъемник.

Объект имеет свободное назначение. Больше всего он подходит для организации бизнеса в сфере услуг, принимая во внимание расположение, планировку и конструктивные особенности.

Лот будет реализован посредством публичного предложения: при таком формате происходит понижение цены в ходе торгов. Заявки на участие в онлайн-аукционе принимаются до 25 января. Торги на электронной торговой площадке «Росэлторг» назначены на 6 февраля 2024 года.

Подробная информация об имуществе, которое российская столица, выставляет на торги в рамках развития предпринимательства, представлена на Инвестиционном портале Москвы. Среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под коммерческие помещения, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах города.

