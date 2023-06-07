Московские строители выполнили годовой план по вводу недвижимости на две трети

С января по май 2023 года в Москве было построено и сдано в эксплуатацию 232 объекта суммарной площадью более 5,65 млн «квадратов» (из них 2,58 млн квадратных метров — жилье). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, годовой план ввода недвижимости удалось выполнить на две трети. Помимо жилья, были сданы объекты деловой, социальной, транспортной, коммерческой и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Поддерживаемый баланс между сдаваемым в эксплуатацию жильем и прочими объектами обеспечивает наиболее удобные условия для работы, жизни и отдыха.

Заммэра добавил, что 174 объекта из 232 общей площадью 4,5 млн «квадратов» (75%) были возведены за счет частных средств. Это жилые дома, спортивные объекты, образовательные учреждения, офисные здания, а также медицинские и торговые объекты.

