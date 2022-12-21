«Мосинжпроект» стал отраслевым лидером в области устойчивого развития
Группа компаний «Мосинжпроект» удостоена диплома «За лидерство в ESG-прозрачности» (ESG: Environmental - окружающая среда, Social - социальная сфера, Governance and Prosperity - корпоративное управление и экономическое процветание – прим. редакции) в сфере инфраструктурного строительства рэнкинга рейтингового агентства «Эксперт РА». Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, холдинг четко придерживается курса на устойчивое развитие.
ГК «Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы. В 2022 году холдинг включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.
«Широкий диапазон и сложность градостроительных проектов, реализуемых специалистами холдинга, требуют соблюдения самых высоких требований в области корпоративного управления, социальной ответственности, качества и экологии, а также неизменного следования принципу открытости. Диплом за ESG-прозрачность подтверждает эффективность выбранной в Группе компаний стратегии развития», – рассказал Юрий Кравцов и отметил, что компания намерена добиваться снижения потребления ресурсов.
В свою очередь, заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО «Мосинжпроект» Антон Жиганов отметил, что внедрение собственных ESG-инициатив является одной из ключевых составляющих в работе Группы компаний.
«Мы не ограничиваемся формальным исполнением требований российского законодательства и международных стандартов. Социальные и гуманитарные инициативы холдинга, «зелёные» инновации, проекты в сфере качества и безопасности идут в копилку репутации Группы компаний», – подчеркнул Жиганов.
По его словам, высокие строчки «Мосинжпроекта» в различных рейтингах, в том числе в области устойчивого развития, положительно сказываются на имидже компании и взаимодействии с партнерами и контрагентами. Всё это ведет к увеличению объёмов работы холдинга по разным направлениям.
В рэнкинг вошли крупнейшие российские компании, которые представили к анализу годовые отчеты в области ESG. Это ранжирование было запущено в 2021 году. Тогда группа компаний «Мосинжпроект» была удостоена Гран При «За вклад в развитие годовой ESG-отчетности».
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