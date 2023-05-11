Монолитные работы в последнем корпусе проекта «Сердце Столицы» выполнены на 95%
Монолитные работы в десятом корпусе жилого комплекса «Сердце Столицы» от Донстрой выполнены на 95%, сообщили в пресс-службе девелопера.
Работы идут по графику. На объекте еженедельно заняты 842 человека и девять единиц техники. Завершены работы по устройству внутренних стен и перегородок подземной части здания. Каменная кладка наружных стен надземной части выполнена на 82%. Продолжается монтаж фасадов и окон.
В доме запланированы 1071 квартира, подземный паркинг на 267 машиномест, в том числе будут места с возможностью установок зарядных станций для электрокаров.
Особое внимание в проекте уделено инфраструктуре, — отметили в пресс-службе компании Донстрой. На первом этаже расположатся коммерческие помещения, для жителей и гостей во входных группах предусмотрены мягкие зоны ожидания. В благоустроенном дворе жители смогут проводить время в «зеленом кабинете», в зоне отдыха с качелями и уличной мебелью или на специальной площадке для игр с мячом.
В продаже сейчас 32 квартиры. Минимальная цена – от 21,7 млн руб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru