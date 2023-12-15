Минфин обсудит условия дальнейшего продления программы льготной ипотеки

Этот вопрос будет в оперативно проработан с другими министерствами и ведомствами. Минфин последовательно придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных ипотечных программ. Главным социальным фактором является то, что семейная ипотека направлена на поддержку семей с детьми.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство РФ думает над продлением льготной семейной ипотеки, которая сейчас действует до 1 июля 2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

