«Вернутся другими»: Идея «стирать» плохую кредитную историю бойцам СВО вызвала споры в ГД

Центральный Банк может принять предложение по аннулированию негативной кредитной истории бойцов СВО, так как даже если ранее эти люди были легкомысленны в финансовых вопросах, то после спецоперации точно вернутся другими. Об этом НСН рассказала член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Госдуме предложили аннулировать негативные кредитные истории для бойцов СВО. Так, первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением, согласно которому кредитные истории граждан, заключивших контракт с ВС РФ на срок от 1 года, могут быть «стерты» по их заявлению. Отмечается, что эта мера поддержки поможет улучшить финансовое положение как участников спецоперации, так и их семей. Бессараб отметила, что инициатива вполне осуществима, и ЦБ может «прислушаться», если поступит поручение от президента РФ.

«Я думаю, что в случае поручения президента России банки пойдут на это, несмотря на самостоятельность Центрального Банка. Все-таки они реагируют на просьбы главы государства. Поскольку совсем недавно по аналогии было решено списывать бойцам СВО, кто недавно заключил контракт, долги на сумму до 10 миллионов. Так что я думаю, что вполне можно очистить кредитную историю для бойцов. Ребята изменили свой образ жизни. Они сейчас зарабатывают достаточно приличные деньги. И в дальнейшем могут начать сначала свою кредитную историю. Даже если кто-то из них легкомысленно относился к этому, такое событие в жизни человека, как участие в боевой операции, наверное, способствует серьезному взрослению, становлению человека. Я думаю, что многие из них вернутся уже совершенно другими людьми», - подчеркнула она.

В свою очередь зампред комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что такая инициатива вызывает вопросы, особенно в части того, как отнесутся к ней банки, поделился он с НСН.

«Гарантирует ли это, что финансовые организации не будут потом более пристально и внимательно смотреть (на эту категорию граждан – прим. НСН), понимая, что есть вероятность, что кредитная история была просто стерта? В этой части просто надо понимать, насколько все это будет спокойно, и не будет ли потом, наоборот, перегиба», - отметил он.

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