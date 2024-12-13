«Вернутся другими»: Идея «стирать» плохую кредитную историю бойцам СВО вызвала споры в ГД
ЦБ может пойти на то, чтобы разрешить аннулировать негативную кредитную историю контрактников, ведь они полностью изменили жизнь ради страны, сказала НСН Светлана Бессараб, тогда как Ярослав Нилов усомнился, не будет ли здесь перегибов.
Центральный Банк может принять предложение по аннулированию негативной кредитной истории бойцов СВО, так как даже если ранее эти люди были легкомысленны в финансовых вопросах, то после спецоперации точно вернутся другими. Об этом НСН рассказала член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В Госдуме предложили аннулировать негативные кредитные истории для бойцов СВО. Так, первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением, согласно которому кредитные истории граждан, заключивших контракт с ВС РФ на срок от 1 года, могут быть «стерты» по их заявлению. Отмечается, что эта мера поддержки поможет улучшить финансовое положение как участников спецоперации, так и их семей. Бессараб отметила, что инициатива вполне осуществима, и ЦБ может «прислушаться», если поступит поручение от президента РФ.
«Я думаю, что в случае поручения президента России банки пойдут на это, несмотря на самостоятельность Центрального Банка. Все-таки они реагируют на просьбы главы государства. Поскольку совсем недавно по аналогии было решено списывать бойцам СВО, кто недавно заключил контракт, долги на сумму до 10 миллионов. Так что я думаю, что вполне можно очистить кредитную историю для бойцов. Ребята изменили свой образ жизни. Они сейчас зарабатывают достаточно приличные деньги. И в дальнейшем могут начать сначала свою кредитную историю. Даже если кто-то из них легкомысленно относился к этому, такое событие в жизни человека, как участие в боевой операции, наверное, способствует серьезному взрослению, становлению человека. Я думаю, что многие из них вернутся уже совершенно другими людьми», - подчеркнула она.
В свою очередь зампред комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что такая инициатива вызывает вопросы, особенно в части того, как отнесутся к ней банки, поделился он с НСН.
«Гарантирует ли это, что финансовые организации не будут потом более пристально и внимательно смотреть (на эту категорию граждан – прим. НСН), понимая, что есть вероятность, что кредитная история была просто стерта? В этой части просто надо понимать, насколько все это будет спокойно, и не будет ли потом, наоборот, перегиба», - отметил он.
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