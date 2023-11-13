Минфин опроверг повышение ставок по льготной ипотеке на 2%

Представитель Министерства финансов России опроверг повышение ставок по программам ипотеки с господдержкой на 2%, передает РБК.

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В ведомстве заявили, что информация не соответствует действительности. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что ставки по льготной и семейной ипотеке вырастут на 2%.

Ранее экономист Андрей Бархота заявил о падении ипотечного спроса на вторичную недвижимость на 30-45%. Сложившуюся ситуацию аналитик объяснил резким повышением ставок по жилищным кредитам.

Центробанк 27 октября поднял ключевую ставку до 15% годовых. Ставки по ипотеке в крупнейших банках превысили 16%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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