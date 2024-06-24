Ростов-на-Дону стал лидером в РФ по росту цен на «однушки» в мае

Лидером по росту цен на первичные однокомнатные квартиры в мае стал Ростов-на-Дону – цена квадратного метра там выросла в среднем до 142 тысяч рублей (5,4%). Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на статистику компании «Яндекс.Недвижимость».

На втором месте расположился Нижний Новгород с ростом на 4,6% – цена увеличилась до 198 тысяч рублей за квадратный метр. Следом идет Воронеж – подорожание на 2,7%, до 118 тысяч рублей. Четвертое и пятое место заняли Пермь и Уфа – здесь первичные «однушки» подорожали на 1,8%. К концу мая квадратный метр там стоил в среднем 127 тысяч и 132 тысячи рублей соответственно.

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Цена двухкомнатных квартир больше всего выросла в Нижнем Новгороде. Средняя цена за квадратный метр там увеличилась на 5,1%, до 168 тысяч рублей. В Омске стоимость квадратного метра «двушки» выросла на 3,6%, до 132 тысяч рублей. Менее всего цена двухкомнатных квартир в новостройках увеличилась в Краснодаре и Екатеринбурге - на 0,6% и 0,2%, до 162 тысяч рублей и 141 тысячи рублей соответственно.

Ранее стало известно, что средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России с 1 по 15 мая 2024 года составила 30 тысяч рублей, что на 20% больше уровня прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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