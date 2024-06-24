Ростов-на-Дону стал лидером в РФ по росту цен на «однушки» в мае
Лидером по росту цен на первичные однокомнатные квартиры в мае стал Ростов-на-Дону – цена квадратного метра там выросла в среднем до 142 тысяч рублей (5,4%). Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на статистику компании «Яндекс.Недвижимость».
На втором месте расположился Нижний Новгород с ростом на 4,6% – цена увеличилась до 198 тысяч рублей за квадратный метр. Следом идет Воронеж – подорожание на 2,7%, до 118 тысяч рублей. Четвертое и пятое место заняли Пермь и Уфа – здесь первичные «однушки» подорожали на 1,8%. К концу мая квадратный метр там стоил в среднем 127 тысяч и 132 тысячи рублей соответственно.
Цена двухкомнатных квартир больше всего выросла в Нижнем Новгороде. Средняя цена за квадратный метр там увеличилась на 5,1%, до 168 тысяч рублей. В Омске стоимость квадратного метра «двушки» выросла на 3,6%, до 132 тысяч рублей. Менее всего цена двухкомнатных квартир в новостройках увеличилась в Краснодаре и Екатеринбурге - на 0,6% и 0,2%, до 162 тысяч рублей и 141 тысячи рублей соответственно.
Ранее стало известно, что средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России с 1 по 15 мая 2024 года составила 30 тысяч рублей, что на 20% больше уровня прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко: Дефицит сотрудников МВД составляет более 150 тысяч человек
- МЧС: ИЛ-76 вылетел в Москву с 22 пострадавшими из Севастополя
- МЧС: Два вертолета отправили на тушение пожара во Фрязино
- В СПЧ заявили о нарушении прав учителей при приеме детей без знания языка
- Проигравший поединок боец MMA сделал предложение своей девушке и получил отказ
- На «Кухню на районе» завели дело о нарушении санитарных норм
- Актер из сериала «Бандитский Петербург» Огий умер в возрасте 67 лет
- При теракте в синагоге Дербента были уничтожены свитки Торы
- Кравцов: Минпросвещения не против введения оценок за поведение в школах
- МИД РФ: Москва ответила на новый пакет антироссийских санкции ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru