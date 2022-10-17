Ледовый дворец в Ясенево откроют в 2024 году
В 2024 году в Ясенево завершат строительство Ледового дворца. Объект готов уже на 60%, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания», - сказал Загрутдинов.
Общая площадь спортивного комплекса превышает 20 тысяч квадратных метров. Кроме ледовых арен здесь расположат два тренажерных зала, 10 – хореографических, зал акробатики, реабилитационный блок с зоной водных процедур.
Строители на 60% уже завершили фасадные работы. Внутри объекта завершается черновая отделка во всех зонах, строители приступают к финишным работам, внутренние инженерные сети готовы на 60%. В зоне тренировочной ледовой арены в ближайшее время начнется устройство конструкций ледового поля.
В свободное от тренировок спортсменов время спорткомплекс будет открыт для всех желающих.
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