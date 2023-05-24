Квартиру Зеленского в Крыму национализируют
Власти Крыма национализируют квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. По его словам, Госсовет Крыма в среду примет постановление о национализации квартиры супруги украинского главы Елены Зеленской.
В собственность республики, по словам Аксенова, перейдет также бывшая штаб-квартира запрещенной в РФ экстремистской организации «меджлис» в Симферополе.
В собственность РФ перейдут винодельни и другие объекты бизнеса и недвижимости.
Власти Крыма национализировали более 130 объектов, принадлежащие украинским собственникам, в том числе кинотеатр, заводы, крупные торговые центры и магазины. Чиновники объяснили это открытой антироссийской позицией их собственников.
Шестого мая в Ялте свое первое отделение открыл Сбербанк, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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