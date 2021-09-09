Суд взыскал $122 млн с Абызова и «Альфа-банка»

Кроме того, с «Альфа-банка» взыскано более 100 млн долларов. Генпрокуратура обосновала просьбу о взыскании тем, что бывший министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение.

По версии следствия, бывший министр вложил 115 млн долларов в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram под проценты, а позже часть этих денег отошла «Альфа-банку».

