Суд взыскал $122 млн с Абызова и «Альфа-банка»
Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра открытого правительства Михаила Абызова 22 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Игошину.
Кроме того, с «Альфа-банка» взыскано более 100 млн долларов. Генпрокуратура обосновала просьбу о взыскании тем, что бывший министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение.
По версии следствия, бывший министр вложил 115 млн долларов в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram под проценты, а позже часть этих денег отошла «Альфа-банку».
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