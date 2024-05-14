Культурно-досуговый центр на улице Грина готов на 75%
Культурно-досуговой центр в районе Северное Бутово готов на 75%. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время выполнено остекление здания, сейчас идут отделочные и фасадные работы. Его запроектировали таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», – сообщил Загрутдинов.
В новом центре создадут три зоны: зрелищную, административную и клубную. Также будет создан отдельный вход для посетителей клубной зоны.
В зрелищной зоне расположится концертный зал на 300 человек, а также артистические и технические помещения. В концертном зале планируется проведение спектаклей, концертов и кинопоказов.
Клубная зона будет оборудована студия раннего развития детей, музыкальными классами, студией живописи и студией для декоративно-прикладного творчества. В третьей зоне будут находится административные и технические помещения.
Рядом со зданием будет сформировано новое качественное общественное пространство.
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