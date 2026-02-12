Красногорск в тренде: Что сегодня ищут покупатели жилья
Красногорск остается одним из самых востребованных городов Подмосковья: за январь-июль 2025 года на него пришлось почти 22% всех сделок с новостройками в регионе, сообщили аналитики ГК «Садовое кольцо» и НДВ «Супермаркет недвижимости».
При этом цена квадратного метра выросла до 250,6 тысячи рублей — это рекорд для Подмосковья.
По данным экспертов, современные покупатели все чаще выбирают не просто жилье, а целостную среду для жизни — с шаговой доступностью школ и детских садов, зонами для отдыха и спорта, продуманным благоустройством и зелеными пространствами. Важна и транспортная связность — здесь выручает линия МЦД‑2, позволяющая избежать долгих пробок.
Генеральный директор компании «Сити21» Антон Борисенко отметил, что с учетом этих трендов развивается жилой комплекс «Аристов Берег», в котором уже начались продажи квартир. Проект в формате «миниполиса» объединяет жилье и инфраструктуру: здесь появятся школа на 550 учеников, детский сад на 260 мест, амбулатория, набережная с плейхабом, спортивный кластер, велосипедные и пешеходные маршруты, зона отдыха и площадка для выгула животных. Территория будет огорожена и оснащена системой контроля доступа; рядом — лесопарковая зона. Инвестиции в этот проект составят 20,5 миллиарда рублей. В результате его реализации появятся пять жилых корпусов с 2119 квартирами площадью от 28 до 110 квадратных метров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили об отсутствии планов по блокировке Google
- Вместо блокировки связи: Как будет работать новая система подавления дронов
- Рябков: Сроки и место следующей встречи по Украине еще обсуждаются
- Модный дом Chanel зарегистрировал в РФ три товарных знака
- Голосуй - не голосуй: В Госдуме объяснили «исчезновение» депутатов после обеда
- «Детективная история»: Кто купит собранные в Индии чешские мотоциклы Jawa
- Опасные привереды: В зоопарках объяснили популярность капибар у посетителей
- «Копеечные объемы»: Рост продаж гибридных автомобилей в России опровергли
- Абьюз, лицемерие и дисквалификации: Главные скандалы Олимпиады в Италии
- Песков: Позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве неизменна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru