Коворкинг в доме - новый критерий выбора квартиры в Москве для IT-специалистов

Каждый четвертый сотрудник на удаленной работе хотел бы видеть в коворкингах диваны-кровати, чтобы иметь возможность отдохнуть от сидячей работы, следует из опроса девелоперской компании MR, которая учитывает этот запрос в своих проектах и создает комфортные места для работы.

Уточняется, что более 500 опрошенных специалистов работают в сфере IT. Почти 32% респондентов назвали самым важным в коворкинге быстрый и стабильный Wi-Fi. Еще 29% высоко ценят зоны для одиночной работы, а 28% специалистов выделили возможность заказать еду и кофе. Примечательно, что во многих проектах девелопера есть и кофе-поинты с едой и напитками.

На данный момент коворкинги представлены в десяти жилых проектах девелопера MR. Эти общественные многофункциональные пространства удовлетворяют большинству запросов опрошенных. В компании подчеркивают, что коворкинг, интегрированный в жилую среду, сегодня является важным критерием при выборе квартиры. Инфраструктура для «работы дома» становится частью ценности жилья, особенно для IT-специалистов, фрилансеров и гибридных сотрудников.

К примеру, библиотека для работы и коворкинг созданы в премиальном проекте JOIS. В многофункциональном комплексе SLAVA деловая зона в лобби будет дополнена переговорными комнатами.

В некоторых проектах девелопера помимо коворкингов также представлены разнообразные многофункциональные пространства, в которых можно не только поработать, но и провести встречу. Так, в проекте премиум-класса Symphony 34 предусмотрен clubhouse - пространство для работы и частных мероприятий.

В премиальном проекте МИRA, расположенном рядом с ВДНХ, будет создано двухэтажное гранд-лобби. На первом находится закрытая зона переговорной, в которой можно организовать конференц-колл или, к примеру, посмотреть фильм. В одном из корпусов премиум-комплекса MOD организована общественная jazz-гостиная с панорамным остеклением и выходом на крышу.

В мультиквартале CITYZEN в Покровском-Стрешнево коворкинг находится в гранд-лобби. Помимо рабочего места в нем расположены переговорные комнаты и бизнес-гарден для работы на свежем воздухе. Большие коворкинги с переговорными есть и в районе Кутузовского проспекта в мультикварталах бизнес-класса VEER и SET.

А в проекте «Селигер Сити» для жильцов, которые работают удаленно, предусмотрены лаундж-зоны, оснащенные Wi-Fi и переговорными комнатами.

