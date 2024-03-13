В департаменте строительства Москвы рассказали об экономии за счет цифровизации

В настоящее время в цифровое взаимодействие при использовании цифровых сервисов вовлечены 950 объектов департамента строительства города Москвы, заявил его руководитель Рафик Загрутдинов в рамках форума «Молодой специалист – строитель будущего».

В Москве стартовал форум «Молодой специалист – строитель будущего»

По его словам, это около 26 тысяч пользователей и почти 8 тысяч различных организаций – от заказчика до субподрядчика, ресурсоснабжающие и проектные организации.

Загрутдинов отметил, что одной из важнейших деталей цифровизации является электронный технический документооборот, позволяющий значительно ускорить процесс обмена документами между участниками строительства, а также снижающий затраты на бумагу и почтовые расходы.

«По нашим подсчетам, на средний объект адресной инвестиционной программы тратится порядка 6,6 миллиона рублей только на бумагу и курьерские службы. С переходом на электронные оригиналы документов эти средства могут быть сэкономлены», - подчеркнул глава департамента.

По замыслу, форум «Молодой специалист – строитель будущего» - коммуникационная площадка для школьников, студентов и работодателей для формирования квалифицированного кадрового состава. Его организаторами в Москве выступают Минстрой РФ при участии Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы и содействии других комплексов городского управления.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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