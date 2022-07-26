Компания MR Group предложила ипотеку от 0,01% в жилых комплексах 

Компания MR Group предлагает воспользоваться пониженной субсидированной ипотекой от 0,1%, она распространяется на приобретение квартир в жилых комплексах премиального и бизнес-класса Symphony 34, City Bay, «Метрополия» и «Павелецкая Сити».

Отмечается, что программы ипотеки от банков-партнеров действительны на весь срок кредитования. Так, самый низкий процент для ипотеки с господдержкой предлагает банк МКБ – 0,01%, у «ДОМ.РФ» и «Альфа-Банка» ставка равняется 0,1%. «Сбербанк» предлагает ставку в 2%.

При этом низкие ставки распространяются и на приобретение квартир по программе «Семейная ипотека». По ней процентная ставка составляет 0,1% в банках «ДОМ.РФ», «МКБ» и «Альфа-Банке». В свою очередь в «Сбербанке» можно взять семейную ипотеку под 0,5%. Сроки ее погашения варьируются от 20 до 30 лет.

Так, в жилом комплексе бизнес-класса City Bay программы ипотеки распространяются на квартиры стоимостью от 270 тысяч рублей за «квадрат». Строительство проходит на берегу Спасского затона Москвы-реки. А в жилом комплексе бизнес-класса «Метрополия» уже доступны квартиры стоимостью от 310 тысяч рублей за квадратный метр. Дома строятся на границе с ЦАО в 10 минутах от Садового кольца.

Кроме того, в жилом комплексе премиум-класса Symphony 34 партнерские программы распространяются как на квартиры с предчистовой отделкой, так и с дизайнерской. В проекте четыре жилых небоскреба разной высотности. А в жилом комплексе бизнес-класса «Павелецкая Сити», который реализуется совместно с компанией Level Group в престижном Даниловском районе и в пешей доступности от трех станций метро: «Павелецкая», «Тульская», «Серпуховская», при помощи субсидируемой ипотеки возможно купить квартиры стоимостью от 405 тысяч за «квадрат».

