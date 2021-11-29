Компания «Донстрой» возглавила рейтинг экологичных девелоперов Москвы

В качестве критериев оценки, были определены объемы благоустройства и озеленения в строящихся проектах, а также качество объектов с точки зрения экологичности и безопасности для человека и окружающей среды.



Озеленение и благоустройство в проектах "Донстрой" занимает 20-40% территорий. Например, в строящихся жилых комплексах "Символ", "Сердце Столицы", "Огни", "Событие" и "Река" компания создаст суперсовременные парки и городские пространства площадью более 36 га, в которые намерена вложить около 2,5 млрд руб. В жилом комплексе "Остров" площадь озеленения займет не менее 30% территории проекта.



Соответствие жилых комплексов компании "Донстрой" "зеленым" стандартам неоднократно подтверждено международными и российскими экологическими сертификатами. Жилые комплексы "Суббота" и "Оливковый дом" получили золотой и платиновый сертификаты системы GREEN ZOOM соответственно. Клубный дом "Жизнь на Плющихе" стал первым в России жилым зданием, получившим международный экологический сертификат LEED статуса GOLD.

