Компания «Донстрой» возглавила рейтинг экологичных девелоперов Москвы
Специалисты и эксперты премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards составили список лучших строительных компаний столицы, уделяющих большое внимание улучшению качества окружающей среды и экологичности своих проектов.
Возглавила рейтинг компания "Донстрой". Девелопер ведет работу сразу по ряду направлений, отметили эксперты. Это создание качественной и безопасной жилой недвижимости, новых форматов городского благоустройства, внедрение экотехнологий и энергосберегающих инженерных решений, как в проектах, так и на придомовых территориях. По данным аналитического отчета института развития "ДОМ. РФ", "Донстрой" занимает второе место в России по объемам энергоэффективного строительства.
В качестве критериев оценки, были определены объемы благоустройства и озеленения в строящихся проектах, а также качество объектов с точки зрения экологичности и безопасности для человека и окружающей среды.
Озеленение и благоустройство в проектах "Донстрой" занимает 20-40% территорий. Например, в строящихся жилых комплексах "Символ", "Сердце Столицы", "Огни", "Событие" и "Река" компания создаст суперсовременные парки и городские пространства площадью более 36 га, в которые намерена вложить около 2,5 млрд руб. В жилом комплексе "Остров" площадь озеленения займет не менее 30% территории проекта.
Соответствие жилых комплексов компании "Донстрой" "зеленым" стандартам неоднократно подтверждено международными и российскими экологическими сертификатами. Жилые комплексы "Суббота" и "Оливковый дом" получили золотой и платиновый сертификаты системы GREEN ZOOM соответственно. Клубный дом "Жизнь на Плющихе" стал первым в России жилым зданием, получившим международный экологический сертификат LEED статуса GOLD.
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