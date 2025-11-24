Княжевская: В Коммунарке появится объект общественно-деловой застройки
В столичном районе Коммунарка появится объект общественно-деловой застройки, Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка для строительства. О деталях проекта рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.
«Объект расположится на территории площадью 0,91 гектара в пешей доступности от станции метро “Ольховая” Сокольнической линии метро. Общая площадь комплекса не превысит 157 тысяч квадратных метров», - отметила Княжевская.
В здании разместятся офисы и торговые помещения. Отмечается, что район Коммунарка сегодня активно развивается, при застройке учитываются потребности граждан, так как соблюдается комплексный подход.
Так, при развитии территорий город всегда уделяет внимание деловым объектам, так как это положительно влияет на комфорт жителей и способствует созданию рабочих мест.
