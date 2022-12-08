Княжевская: Около 2,2 тыс. рабочих мест появится благодаря новой застройке на улице Веткина
Порядка 160 тысяч квадратных метров недвижимости будут построены в новом многофункциональном квартале на улице Веткина в районе Марьина Роща. На этой территории появятся как жилая застройка, так и деловые центры, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Участок находится между улицей Веткина и пересечением Октябрьской железной дороги и Рижского направления, МЦД-2. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки для этой территории. Ее площадь составляет 18 гектаров, сейчас там находятся производственные и административные здания. После реконструкции этой территории город получит около 2,2 тысяч рабочих мест в пешей доступности от станции МЦД-2 «Марьина Роща», строительство которой сейчас завершается.
По словам Княжевской, из 160 тысяч квадратных метров около 80 тысяч займет нежилая застройка, остальные - жилье и социальная инфраструктура.
Проект также предусматривает масштабное развитие дорожной сети.
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