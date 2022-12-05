Андрей Бочкарёв: Строящиеся станции московского метро отвечают принципам инклюзии

Проекты строящихся станций метро в столице получают согласование с точки зрения адаптации для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет повысить доступность транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Вопросам создания безбарьерной среды сегодня уделяется большое внимание, в том числе и при строительстве новых станций метро. Все новые объекты подземки отвечают принципам инклюзивности, так как проекты согласовываются с представителями всероссийских обществ инвалидов и слепых», – отметил Андрей Бочкарёв.

Такой подход, по словам заместителя Мэра, позволяет создать максимально доступную, безопасную и комфортную городскую среду.

«Культуру доступности» различных городских объектов обсудили в ходе ежегодной конференции «Комфортный город», в которой приняли участие сотрудники Группы компаний «Мосинжпроект».

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко высоко оценил подход столичных властей к проектированию объектов метро, предполагающий экспертную оценку самих людей на колясках или слабовидящих.

«Вообще в контексте безбарьерной среды можно привести такой термин, как "универсальный дизайн". Это комплекс решений по созданию среды, которая доступна для всех людей, независимо от возраста, физических особенностей или иных факторов. Универсальный дизайн позволяет объединить представителей разных групп населения в пространстве и обеспечить всем комфортное пребывание в нем. К этому надо стремиться в градостроительной работе», - сказал Евгений Михайленко.

В этом году в рамках деловой программы мероприятия выступили 35 экспертов из различных отраслей, которые осветили различные аспекты реализации государственных и частных инициатив и проектов в сфере доступной среды и инклюзии.

Конференция «Комфортный город» ежегодно проводится Москомархитектурой по инициативе главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова с целью выявления актуальных проблем и тенденций в градостроительной сфере. Официальный партнер конференции – АО «Мосинжпроект».

