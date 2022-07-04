Иван Щербаков: более 70 парковочных мест на западе Москвы продадут с аукциона

По его словам, это одни из наиболее популярных лотов на городских торгах.

«В период с января по май 2022 года прошло более 2,1 тысячи аукционов, уровень конкуренции на них в среднем составил пять участников на лот», — отметил Щербаков.

Он также сообщил, что на этот раз на электронные торги выставлено 73 парковочных места от 13,7 до 24,5 квадратного метра в Западном административном округе.

Места располагаются в паркингах неподалеку от Сколковского, Боровского и Востряковского шоссе, а также на пересечении МКАД и Рублевского шоссе. 30 объектов находятся на наземной многоуровневой парковке по адресу: улица Никулинская, дом 11, корпус 5, еще 17 — по адресу: Витебская улица, дом 11, три — по адресу: Боровское шоссе, дом 6, корпус 4. 23 лота расположены в Крылатском — в подземном паркинге жилого комплекса по адресу: Рублевское шоссе, дом 70, сооружение 8.

Часть лотов будет представлена без объявления цены, где участник сам назначает стоимость, которую готов заплатить за участок.

Новые предложения от города публикуются каждый день на Инвестиционном портале Москвы. Выбрать подходящий лот, узнать о предложениях в других районах, ознакомиться с документацией и правилами проведения торгов можно в разделе «Имущество от города».

