Более 100 машино-мест доступны для покупки на востоке Москвы

Москва выставила на открытые торги более 100 машино-мест в районах Преображенское, Измайлово, Вешняки, Богородское и Метрогородок Восточного округа Москвы, сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Машино-места расположены на многоуровневых наземных и подземных паркингах. Прием заявок завершится с 8 по 29 июля в зависимости от выбранного объекта.

Больше всего объектов предлагается на наземных паркингах. Так, на улице Кетчерская, дом 5 доступны 45 машино-мест. Еще 30 расположены на 1-й улице Измайловского зверинца, дом 8. На улице Бухвостова, дом 1 можно приобрести пять машино-мест.

Остальные машино-места находятся на подземных отапливаемых парковках: 22 лота на Наримановской улице, дом 8, еще девять – на Открытом шоссе, дом 26, корпус 6.

Принять участие в аукционах могут жители Москвы и других городов и поселений, инвесторы и предприниматели. Торги пройдут полностью в цифровом формате, для участия потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать о других предложениях города, изучить документацию и правила проведения торгов можно на столичном инвестпортале в разделе «Имущество от города».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.

